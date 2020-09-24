ترامب "يراوغ" صحفيا سأله عن تسليم سلمي للسلطة حال خسارته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - راوغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحفياً سأله بشأن التعهد بتسليم السلطة سلميا عقب انتخابات نوفمبر/ تشرين ثان حال خسارته.
وخلال كلمة من البيت الأبيض، الأربعاء، قال ترامب ردا على سؤال من أحد الصحفيين حول تسليم السلطة سلميا: "سنرى ما يحدث".
ويبدو أن السؤال يشير ضمنا إلى إمكانية خسارة ترامب، لكنه رد قائلا إنه قد يكون هناك "استمرار" للسلطة.
وفي عام 2016، عندما ترشح ترامب لمنصب الرئاسة لأول مرة، تعهد بقبول نتائج الانتخابات إذا كانت واضحة، وإذا خرج فائزا.
ويشير ترامب في هذه الدورة الانتخابية إلى أنه ربما يسعى للطعن في نتائج الانتخابات بالمحكمة.
كان استطلاع للرأي رصد تغير اهتمامات الناخب الأمريكي وأسس اختيار سيد البيت الأبيض المقبل في الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني؛ حيث إلى أن 8 أشخاص بين كل 10 ناخبين مسجلين يضعون نصب أعينهم قضايا الاقتصاد عند اختيار الرئيس الأمريكي، لكن تلك الأسس تغيرت الآن.
وتوقع التقرير أن تقلل القضايا الأخرى مثل جائحة كورونا، وأسلوب قيادة المرشحين، وقضايا العرق، والمسائل الاجتماعية الأخرى، من الوزن الذي يعطيه الناخبون للاقتصاد في سباق 2020، على النقيض من انتخابات 2016.
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