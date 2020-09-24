شكرا لقرائتكم آيفون 12.. هل يبصر النور في أكتوبر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر تقرير جديد من AppleInsider أن شركة آبل ستعلن عن iPhone 12 في 13 أكتوبر، وستبدأ الطلبات العاجلة أو المسبقة في 16 أكتوبر.

ومن المتوقع أن تعقد آبل حدثاً خاصاً ثانياً في المستقبل القريب، لكن من غير الواضح متى سيقام، وفق التقرير. وبحسب أحد المرشدين الذين يتواصلون مع AppleInsider، ستعقد آبل الحدث يوم الثلاثاء بتاريخ 13 أكتوبر للكشف عن هاتف iPhone 12 المرتقب، مع بدء الطلبات المسبقة يوم الجمعة التالي الذي سيكون بتاريخ 16 أكتوبر.

ووفق التقرير لا يوجد دليل ملموس يدعم هذا التاريخ، ومع ذلك، ذكرت شائعة في أغسطس من جون بروسر إطاراً زمنياً مشابهاً جداً لهذا التاريخ.

كما من المعتقد أنه سيتم عقد حدث iPhone 12 في الأسبوع الذي يبدأ في 12 أكتوبر، وسوف يتاح الطلب العاجل لهاتف iPhone 12 في الأسبوع ذاته والشحن سيبدأ من تاريخ 19 أكتوبر أو ما يقرب من ذلك.

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بينما يقول جون بروسر إنه قد يتم الكشف عن جميع أجهزة آيفون في هذا الحدث، والطلب العاجل والشحن سيتم في نوفمبر، دون تحديد موعد محدد.

ولا يميز تقرير الذكاء الاصطناعي بين توقيت الطلبات العاجلة لطرازات iPhone 12 Pro، لذلك ليس من الواضح ما إذا كانت هذه التسريبات تشير إلى الطلب العاجل لهاتف iPhone 12 فقط، أو سيكون للسلسلة بالكامل.

يشار إلى أن شركة UK carrier EE أخبرت موظفيها أن آيفون 5G الخاص بشركة آبل على بعد أيام من الظهور في عرض تقديمي يظهر فيه رئيس خدمات آبل Eddy Cue.

ولم تَظهر سلسلة هواتف iPhone 12 في حدث آبل الذي أقيم منذ مدة، وهذا ما كنا نتوقعه، وقد كان بعض المتابعين يحبسون أنفاسهم من أجل الكشف المفاجئ عن سلسلة هواتف آيفون المرتقبة إلا أن الوضع الآن يشير إلى أننا سنرى سلسلة الهواتف المرتقبة من آبل في أكتوبر.