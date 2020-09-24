شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يطالبون بالاستفادة من الوحدات الصحية بالتزامن مع التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الصحة والتى شهدتها المنظومة الصحية خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال عدد من المبادرات والقرارات والتشريعات التى كان لها دور كبير فى تحسين المنظومة ولمس المواطن هذه النتائج على أرض الواقع، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، تعظيم الاستفادة من الوحدات الصحية خاصة فى القرى، وفى هذا الإطار، طالب النائب محمود حمدى أبو الخير، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وضع خطة لتعظيم الاستفادة من الوحدات الصحية فى القرى، خاصة وأنها منتشرة بصورة كبيرة جدا فى مختلف القرى على مستوى الجمهورية، مما يمكن أن تتحول هذه الوحدات مراكز طبية تقدم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين.

ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الوحدات الصحية غير مستغلة بالشكل الأمثل على صعيد المحافظات، وهذا يشكل عبء على المستشفيات العامة والمركزية، ففى الوقت الذى يجب أن تتفرغ هذه المستشفيات لإجراء العمليات الدقيقة وتقديم الخدمة غير المتوفرة فى الوحدات الصغيرة بسبب عدم توافر الخدمة فى الوحدات نجد تكدس فى هذه المستشفيات.

Advertisements

وفى ذات الصدد، شدد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، على ضرورة إحلال وتجديد الوحدات الصحية التى تقدم الخدمة والرعاية، لتخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى وفى نفس الوقت للتخفيف عن المواطن من مشقة السفر خاصة فى الحالات البسيطة وغير الحرجة.

وطالب عضو مجلس النواب، حصر شامل لكافة الوحدات الصحية لعمل إحلال وتجديد لها وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، مؤكدا انه مع التوسع فى تطبيق التأمين الصحى الشامل هذه الوحدات سيكون لها دور كبير فى تقديم الخدمة اللازمة.