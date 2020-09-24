إطلاق النار على شرطي خلال احتجاج في مدينة لويسفيل بكاليفورنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعلنت شرطة مدينة لويسفيل بولاية كاليفورنيا أنه تم إطلاق نار على شرطي في المدينة خلال احتجاج ليل الأربعاء/الخميس.

ولم تذكر الشرطة مزيدا من التفاصيل، حسبما أفادت شبكة (سي إن إن).

وأضافت: "تم إطلاق نار على شرطي حاليا وسنوافيكم بتفاصيل عندما نتمكن من ذلك".