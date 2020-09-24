محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أعلنت شرطة مدينة لويسفيل بولاية كاليفورنيا أنه تم إطلاق نار على شرطي في المدينة خلال احتجاج ليل الأربعاء/الخميس.
ولم تذكر الشرطة مزيدا من التفاصيل، حسبما أفادت شبكة (سي إن إن).
وأضافت: "تم إطلاق نار على شرطي حاليا وسنوافيكم بتفاصيل عندما نتمكن من ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق النار على شرطي خلال احتجاج في مدينة لويسفيل بكاليفورنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.