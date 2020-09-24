إصابة شرطيين أمريكيين بالرصاص خلال احتجاجات في مدينة لويفيل

أعلنت السلطات في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية إصابة شرطيين بالرصاص خلال مظاهرة خرجت ضد حكم مخفف على شرطي أطلق النار على بريونا تايلر ذات الأصول الإفريقية قبل أكثر من ستة أشهر.
وذكرت مصادر محلية أن الحرس الوطني وقوات من الشرطة الفيدرالية وصلت إلى لويفيل حيث أعلن منع للتجوال.
وفي مدن أخرى من بينها شيكاغو والعاصمة واشنطن، خرج مئات المتظاهرين تنديدا بالحكم الذي لميحمل الشرطي بريت هانكيسىن مسؤولية قتل تايلر.
وقد قتلت تايلر عندما داهمت الشرطة منزلها أثناء عملية ضد تجار المخدرات في لويفيل أطلق خلالها عناصر الشرطة النار في الظلام فقتلوا تايلر وهي عاملة في الطوارئ الصحية وكانت تبلغ السادسة والعشرين من عمرها.
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