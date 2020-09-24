كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب: سنراقب منصات التواصل الاجتماعي بشكل كثيف خلال الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده سوف تتحرك ضد منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

وقال "ترامب"، إن منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، تقيد التعبير عن وجهات النظر المحافظة حتى لرئيس الولايات المتحدة، مضيفا: "تويتر يقيد وجهة نظري ويسمح لرئيس إيران".

وأكد: "سنراقب منصات التواصل بشكل كثيف خلال الانتخابات".