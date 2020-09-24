شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان البرلمان: مد فترة التصالح على مخالفات البناء سيقلل التزاحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إسماعيل نصر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال لقاء في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، إنه لابد من مد فترة التصالح في مخالفات بعض الوقت وليكن لمدة شهر واحد حتى يتم تفادى الزحام المتواجد بالأماكن المخصصة لتقديم أوراق ومستندات التصالح.

من جانبها قالت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة البحيرة، إن نسبة البناء المخالف خارج الحيز العمراني يبلغ 94% ونسبة المخالف في الحيز العمراني تبلغ حوالى 6% من نسبة المخالفات مشيرة الى انه يوجد في كل محافظة لجنة للتظلمات من مبالغ قيمة التصالح في مخلفات البناء يرأسه مستشار من مجلس الدولة لمتابعة التظلمات مؤكدة على ان نسبة التخفيض قد تصل الى حوالى 70% .

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كانت مصادر بوزارة المالية، قالت لـ"الخليج 365"، إن الوزارة فتحت حسابًا موحدًا فى البنك المركزي المصرى، لجمع حصيلة التصالح فى مخالفات البناء وتوريدها إلى هذا الحساب، موضحة أن هذا الحساب تقوم كل الجهات الإدارية المعنية بالتحويل فورًا ودون إبطاء كل المبالغ الخاصة وتشمل رسوم التصالح و25% جدية التصالح وباقى قيمة التصالح حال الدفع على دفعة واحدة والأقساط حال التقسيط.

وأوضحت المصادر أن حصيلة الإيرادات نظير التصالح فى مخالفات مواد البناء، تؤول جميع المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية، و39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وغيرها، و25% لصندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، وتخصيص نسبة لا تزيد عن 1% للجان المنصوص عليها فى القانون.