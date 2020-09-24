عز الدين عضو “أش كاين” سابقا يصدر أول أعماله الغنائية من الولايات المتحدة الأمريكية

يستعد الفنان عز الدين، عضو مجموعة أش كاين الغنائية سابقا، للعودة إلى الغناء بشكل منفرد، من خلال أغنية أنجزها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويطرح عز الدين أغنيته بعنوان “النشاط”، بعد غد الجمعة، وقد كتب كلماتها، ولحنها بنفسه، فيما أنجز الكليب الخاص بها المخرج الأمريكي ” Jon Baker”.

ويرتقب أن يعود عز الدين للغناء، الذي غاب عنه، بعد انفصاله عن مجموعة الراب “أش كاين”، من خلال أغنية شبابية، تحضر فيها اللمسة المغربية على المستوى الموسيقي.

يذكر أن عز الدين هاجر منذ مدة طويلة للولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أدى به إلى الغياب عن الساحة الفنية المغربية، قبل اتخاذ قرار العودة إليها مجددا.

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