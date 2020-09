فيديو.. "مكالمة غامضة" تجبر ترامب على مغادرة مؤتمره الصحفي

الخميس 24 سبتمبر 2020

وبحسب مقطع فيديو نشرته صحيفة "ذا هيل"، ظهر ترامب خلال المؤتمر متوجها بالحديث إلى الصحفيين الحاضرين: "يجب أن أغادر بسبب اتصال هاتفي طارئ، لكنني سأعود وسأراكم غدا".

ولم يوضح الرئيس الأمريكي مع من ستجري المكالمة، مضيفا ردا على سؤال بهذا الشأن: "لدي اتصال كبير".

وترك ترامب بعد ذلك قاعة المؤتمرات الصحفية متجاهلا صحفية كانت تحاول أن توجه له سؤالا حول الاحتجاجات في الولايات المتحدة.

وخلال المؤتمر نفسه، قال الرئيس الأمريكي، إنه يتم العمل حالياً على عقار رابع مُضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وبحسب ما أكده ترامب في مؤتمر صحفي، الأربعاء، فإن إدارته تقدم 200 مليون دولار للدول لتوزيع اللقاح على الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية.

كانت شركة صناعة الأدوية الأمريكية "جونسون آند جونسون"، أعلنت الأربعاء، المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا الخاص بها.

يذكر أن شركة "جونسون آند جونسون" هي رابع شركة أدوية مدعومة من قبل برنامج لقاح كوفيد-19 التابع لإدارة ترامب، للدخول في اختبارات المرحلة المتأخرة.

WATCH: Reporters shout questions as President Trump leaves briefing to take an "emergency phone call." pic.twitter.com/ONYSSSblWo