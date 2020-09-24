شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه برنامج إيران النووي والان نبدء بالتفاصيل

أكد سفير المملكة لدى النمسا، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه إيران والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي.

قلق المملكة

وعبر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلق المملكة لاستغلال إيران الاتفاق النووي، واستمرار تجاوزاتها على مستوى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، فضلا عن عدم التزامها بتطبيق اتفاق الضمانات المبرم مع الوكالة وفق معاهدة عدم الانتشار (NPT)، وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه إيران، والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي.

وأشاد بالمبادرات والبرامج التي قدمتها الوكالة ومديرها العام المتعلقة بمكافحة تفشي الأمراض حيوانية المنشأ (ZODIAC)، بالإضافة إلى المبادرة المشتركة بين البنك الإسلامي للتنمية والوكالة لمكافحة أمراض سرطان الثدي وعنق الرحم في البلدان النامية، التي تعكس اهتمام الوكالة في الاستفادة من التطبيقات النووية وتسخيرها لخدمة البشرية، إضافة إلى أهمية دور الوكالة في تعزيز التعاون التنظيمي والعلمي والتقني، وترسيخ استخدام التقنية النووية في الأغراض الآمنة والسلمية.

الأمن النووي

وأعلن سموه أن المملكة العربية السعودية قامت بتحويل كامل مبلغ التبرع لإنشاء مركز متخصص للأمن النووي في سايبرسدورف، معربة عن تقديرها لمدير عام الوكالة رافائيل غروسي ومنسوبيها على الجهد المبذول للبدء في أعمال إقامة هذا الصرح ليكون مكملا لمنظومة قدرات الوكالة.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها سموه في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الرابعة والستين المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا ما بين 21 و25 من سبتمبر الجاري.

خبرات الوكالة

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وأكد سموه سعي حكومة المملكة العربية السعودية للاستفادة من خبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إدخال الطاقة النووية للإسهام في مزيج الطاقة الوطني، وما يتطلب ذلك من تنمية للقدرات البشرية من أجل بناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة لقطاع الطاقة متبعة في ذلك معايير الوكالة، بما في ذلك تهيئة البنية التحتية اللازمة، ودراسة الخصائص التفصيلية للمواقع المرشحة، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مشاريع الطاقة النووية لبناء أول محطة طاقة نووية في المملكة.

وأشار سموه إلى أن موقف حكومة المملكة قائم على مبدأ حق الدول في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالاتها كافة، دون الإخلال بالتزاماتها وفق معاهدة منع الانتشار النووي بركائزها الأساسية، كما تؤيد المبادرات الإيجابية الداعية لخلق مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، وتجدد دعوتها للعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة.

قيود جديدة

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد في بيان تحت عنوان «قيود جديدة على أنشطة إيران النووية والصاروخية الباليستية والأسلحة التقليدية» أن إدارته لن تسمح لإيران أبدا بامتلاك أسلحة نووية أو تهديد العالم بصواريخ باليستية جديدة وأسلحة تقليدية.

وذكر ترامب أن أمره التنفيذي الجديد ضد إيران، يجمد الأصول المملوكة للأفراد المتورطين في توفير أو بيع أو نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، وكذلك أصول أولئك الذين يقدمون الدعم والخدمات الفنية والتعليمية والمالية، وغيرها من المساعدات المتعلقة بهذه الأسلحة.

وأضاف ترامب: «لقد كذب النظام الإيراني باستمرار بشأن الذخيرة السرية لأسلحته النووية ومنع دخول المفتشين الدوليين، مما يبرز نقاط الضعف عميقة الجذور في الاتفاق النووي الفاشل للإدارة السابقة الذي انسحبت منه الولايات المتحدة. لا يمكن للعالم أن ينتظر حتى تبني إيران سلاحا نوويا».

وقال: «إجراءاتي اليوم تبعث برسالة واضحة للنظام الإيراني وأعضاء المجتمع الدولي الذين لا يقفون بوجه إيران، لن تسمح الولايات المتحدة للنظام الإيراني بتقوية قدراته لتهديد وترهيب بقية العالم».

وشدد على أن إدارته ستستخدم كل الوسائل المتاحة لوقف مساعي إيران لامتلاك الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية والأسلحة النووية.