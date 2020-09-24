لقاء جويتريس والحجرف.. مطالب بنزع فتيل "قنبلة صافر " باليمن

طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، المجتمع الدولي بضرورة الضغط على مليشيا الحوثي لتمكين الفريق التقني من إصلاح سفينة صافر تفاديا لكارثة بيئة واقتصادية متوقعة في البحر الأحمر.

وأكد الحجرف، خلال اجتماع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريس، الأربعاء، أهمية استئناف المفاوضات للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2216.

ودعا الجانبان إلى ضرورة تعامل المجتع الدولي مع خزان صافر بالضغط على المليشيا الانقلابية لتمكين الفريق الفني من معاينة السفينة التي تصفها الحكومة اليمنية بأنها" قنبلة" في البحر الأحمر.

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وجرى خلال الاجتماع الافتراضي، الذي عُقد بمناسبة افتتاح الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وأولويات العمل المشترك بين مجلس التعاون وهيئة الأمم المتحدة، في ضوء الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون بينهما في دراسة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد والتنمية المستدامة.

واستعرض الاجتماع مستجدات الملف اليمني، حيث رحبا ببيان المجموعة الوزارية المعنية بأزمة هذا البلد، مؤكدين أهمية التوصل لحل سياسي هناك.

ويهدد انفجار أو غرق السفينة صافر مصدر رزق نحو 63 ألف صياد يمني، فضلا عن اتلاف محاصيل 3.25 مليون مزارع مع إغلاق ميناء الحديدة الشريان الحيوي في البلاد ما يؤثر على ملايين آخرين، وفقا لتقارير دولية.