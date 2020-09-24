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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالفيديو.. اعتراف قائد خلية الهروب من سجن طرة بالإرهاب

الخميس 24 سبتمبر 2020

الخليج 365

أثار إعلان المصادر الأمنية المصرية إحباط محاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام من سجن طرة، جنوبي القاهرة، التساؤلات حول هوية هؤلاء المحكوم عليهم، الذين خططوا للهروب من أشهر السجون في البلاد.



ووفق المصادر الأمنية، فإن الحادث أسفر عن "مقتل العناصر الـ4 المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة، وهم: السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، وحسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وقالت المصادر، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "4 من المحكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من السجن، إلا أن رجال الشرطة تصدوا لهم بكل شجاعة وحسم، وجرت اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة".

من هم المحكوم عليهم بالإعدام؟

ووفق مصادر أمنية مطلعة إن المحكوم عليهم بالإعدام كانوا متهمين رئيسيين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم كتائب أنصار الشريعة"، وتتعلق بعدة هجمات أسفرت عن استشهاد 19 شرطيا، بينهم ضابط، و7 من رجال القوات المسلحة خلال الفترة من أغسطس/آب 2013 حتى مايو/أيار 2014.

وقبل 6 سنوات، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف النقاب عن كيان إرهابي يضم عناصر مدربة عسكريا وأخرى مستقطبة حديثا لصالح توجهات إرهابية تحت اسم "أنصار الشريعة بأرض الكنانة".

سجل أسود من الإرهاب

ونعيد نشر الاعترافات التي أدلى بها المتهم الرئيسي وهو مسؤول التنظيم ويدعى السيد السيد عطا محمد والتي نشرتها وزارة الداخلية قبل 6 سنوات.

وفي فيديو، مدته 5 دقائق ونصف، قال السيد عطا وشهرته "أبو عطاء": "أنا من أنصار بيت المقدس كلفت من قبل أبو عبدالله بتكوين كتائب أنصار الشريعة.. والكتائب نفذت 4 عمليات في عدة محافظات وهي الشرقية وبني سويف والجيزة والإسماعيلية".

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واعترف مسؤول التنظيم الإرهابي بتفاصيل العمليات الإرهابية التي نفذها بالتواطؤ مع أبرز معاونيه وبينهم عمار الشحات محمد السيد سبحة، أحد الذين حاولوا الهروب اليوم.

وأوضح السيد عطا أنهم نفذوا نحو 14 عملية إرهابية بمحافظة الشرقية وحدها، قائلا: "أول عملية قام بها أحمد عبد الرحمن باستهداف أمين شرطة في ههيا بطبنجة حلوان، وثاني عملية استهدف مساعد جيش في بلبيس بنفس الطبنجة حلوان، ثم أطلق على قسم شرطة بلبيس بنفس الطبنجة حلوان، ثم استهداف مساعد بالجيش في منيا القمح وقام بها أحمد عبد الرحمن وعمار الاسم الحركي له كان خالد".

وتابع المتهم الرئيسي: "ثم تم استهداف أمين شرطة وأخذوا منه الطبنجة الميري cz، ثم نفذوا عملية أبو كبير، ثم تم استهداف أمين شرطة، والذي نفذ العمليات هما أحمد عبد الرحمن وعمار بواسطة طبنجة حلوان".

وأضاف: "استهدفوا أمين شرطة بكفر صقر ثم استهدفوا أمين شرطة في قرية النخاس، ثم استهدفوا المقدم محمد عيد ضابط الأمن الوطني".

كما اعترف باستهداف أمين شرطة قرية الحصة، ثم ملازم جيش بمنطقة التجنيد، ونفذوا عملية ضد سيارة شرطة بجوار إدارة الأمن المركزي، ثم استهداف رائد في الجيش ومقدم في الجيش بلبيس.

وكشف السيد عطا، ضمن اعترافاته، عن تنفيذ 4 عمليات إرهابية في بني سويف، نفذها الإرهابيان أحمد عبد الرحمن ومديح رمضان وهو أحد الذين حاولوا الهروب اليوم، وملقب بعماد.

وعن تفاصيل العمليات الأربع، التي نفذها الإرهابيان، كانت "استهداف أمين شرطة في بني سويف ثم أمين شرطة آخر في مدينة بني سويف وأخذوا منه الطبنجة الميري cz، ثم استهدفوا مركز شرطة إهناسيا"، فيما نفذ أحمد عبد الرحمن بمفرده عملية استهداف أمين شرطة مركز الفشن.

أما بخصوص العمليات الإرهابية، التي نفذها التنظيم في الجيزة، فنفذها الإرهابي أحمد عبد الرحمن وآخر يدعى الضمراني، وكانت عبارة عن استهداف أمين شرطة في الصف وفي نفس اليوم استهدفوا سيارة شرطة تأمين طريق، فضلا عن تنفيذ عدة عمليات إرهابية في الإسماعيلية.

يُشار إلى أن "تنظيم كتائب أنصار الشريعة" ظهر في أعقاب عزل الرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي، الذي عزل عن الحكم هو وجماعته إثر ثورة شعبية عام 2013.