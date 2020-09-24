ترامب يغادر مؤتمره الصحفي بشكل مفاجئ بسبب اتصال طارئ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل مفاجئ مؤتمرا صحفيًا، قائلاً إن عليه إجراء اتصال هاتفي طارئ كبير.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس، متوجهًا إلى الصحفيين الحاضرين: "يجب أن أغادر بسبب اتصال هاتفي طارئ، لكنني سأعود وسأراكم غدًا".

ولم يوضح الرئيس الأمريكي مع من ستجري المكالمة، مضيفا ردا على سؤال بهذا الشأن: "لدي اتصال كبير".

وترك ترامب بعد ذلك قاعة المؤتمرات الصحفية متجاهلاً صحفية كانت تحاول أن توجه له سؤالاً حول الاحتجاجات التي اندلعت في بلاده.