كورونا عربياً: الإصابات تتجاوز مليوناً و563 ألف حالة.. 70% منهم في 6 دول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

جرافيك- مايكل عادل:

سجّلت الدول العربية 15 ألفاً و320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجدّ، ليوم 23 سبتمبر الجاري، ليرتفع إجمالي عدد المُصابين إلى مليون و563 ألفاً و82 حالة، في حين شهد اليوم نفسه تسجيل 211 حالة وفاة جديدة، لتصل حصيلة الوفيّات إلى 28 ألف و328 حالة، وفق مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وبات العراق أعلى الدول العربية إصابة بـ"كوفيد-19"، بعدما شهد منحنى إصاباته تسجيل حصيلة قياسية يومية، بلغت 5 آلاف و55 إصابة جديدة، بلغ معها الإجمالي 332 ألفاً و635 إصابة، وهو بذلك يمثل نحو 30% من إجمالي إصابات كورونا عربياً. والحال كذلك بالنسبة للوفيّات التي يأتي فيها العراق على رأس القائمة، بعدد وفيّات بلغ 8 آلاف و754 حالة، بنسبة تمثّل نحو 21% من إجمالي ضحايا الوباء عربياً.

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ومن بين 22 دولة عربية؛ سجّلت 6 دول هي: العراق والسعودية وقطر والمغرب ومصر والكويت نحو مليون و100 ألف إصابة بالوباء، بنسبة بلغت نحو 70% من إجمالي الإصابات، علماً بأن هذه الدول الست سجّلت نحو 77% من إجمالي الوفيّات، بحصيلة بلغت 21 ألفاً و865 حالة وفاة.

ولم تُسجّل كلٌّ من السودان وجيبوتي والصومال وجزر القمر إصابات أو وفيّات جديدة، ليوم 23 سبتمبر الجاري.