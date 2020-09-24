ترامب: سنحصل على لقاح لكورونا قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيده على أن بلاده ستحصل قريبًا على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) قائلاً: "سوف نحصل على لقاح لكورونا قريبًا".

وتابع ترامب، في مؤتمر صحفي لكشف مستجدات أزمة كورونا، أن نتائج فحوصات فيروس كورونا تحسنت كثيرًا خلال الفترة الماضية.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن إصابات الطلاب بفيروس كورونا محدودة ولا تتجاوز 6.7% فقط.

وكان مدير المركز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، قال لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، إنه لم يقصد الإيحاء الأسبوع الماضي بأن توفير لقاح لفيروس كورونا لجميع الأمريكيين قد يستغرق حتى النصف الثاني من العام المقبل.

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ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن ريدفيلد قوله في جلسة استماع للجنة الصحة بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء، إن حوالي 700 مليون جرعة لقاح ستكون متاحة بحلول أبريل المقبل، في تأكيد للجدول الزمني الذي وضعه بول مانجو، نائب كبير موظفي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، الأسبوع الماضي.

وتتطلب اللقاحات المرشحة الأكثر تطورًا نظامًا من جرعتين، وكانت تصريحات ريدفيلد الأسبوع الماضي، أمام لجنة مختلفة بمجلس الشيوخ، تلمح إلى المدة التي اعتقدت أن الأمر سيستغرقها لإيصال هذه الجرعات إلى الشعب الأمريكي.

وأضاف ريدفيلد أن الأمر قد يستغرق حتى يوليو لتوزيع اللقاح على جميع الأمريكيين الذين هم بحاجة إليه.

وقال الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه اتصل بريدفيلد بعد شهادته السابقة ليخبره أن تصريحاته لم تكن صائبة.

واتفق أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، مع الجدول الزمني الذي حدد توفير 700 مليون جرعة بحلول أبريل.