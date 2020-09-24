ترامب: الاقتصاد الأمريكي يحقق نموًا جيدًا رغم الجائحة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، إن اقتصاد بلاده يحقق نموًا جيدًا، مضيفًا أن اقتصاد بلاده في الوقت الراهن حقق أسرع نموًا في تاريخ أمريكا.
وهاجم منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، قائلاً إن خطته لإغلاق البلاد لمواجهة وباء كورونا كانت ستقضي على أمريكا.
وأعلن ترامب، في مؤتمر صحفي، أنه سيعلن عن مرشحه للمنصب الشاغر بالمحكمة العليا الأمريكية، يوم السبت القادم، وأضاف قائلاً، إنه سيرشح ٥ سيدات للمنصب الشاغر خلفًا للقاضية الراحلة روث جينسبيرج.
وكان البيت الأبيض، قال مساء الأربعاء، في إفادة صحفية مقتضبة، إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن اسم مرشحه للمنصب الشاغر في المحكمة العليا، يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت جرينتش، حسبما ذكرت روسيا اليوم.
وكان ترامب، غرد أول أمس الثلاثاء، قائلاً إنه سيعلن يوم السبت المقبل، عن اسم مرشحه لشغل المنصب الشاغر في المحكمة العليا بعد وفاة روث بادر جينسبيرج.
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