الجزائر/ إحتمال تأجيل الدراسة وإستبعاد فتح المجال الجوّي خاصة مع الدول الأوروبيّة

إستبعد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا بالجزائر، جمال فورار أمس الثلاثاء، فتح المجال الجوي، مشيرا إلى إمكانية تأجيل فتح المدارس.

وأكد جمال فورار أن إفتتاح المدارس المقرر في 4 أكتوبر قد يؤجل إلى أواخر الشهر أو بداية نوفمبر.

وشدد على أن اللجنة العلمية لن تغامر بحياة المواطنين والتلاميذ.

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وحسبما نقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية، إستبعد فورار خلال لقاء تلفزيوني، فتح المجال الجوي وذلك نظرا لتزايد الإصابات في العديد من الدول خاصة الدول الأوروبية.

وإقترح فتح المجال الجوي تدريجيا مع الدول التي سجّلت إصابات منخفضة، وأوصى بفتح الرحلات الجوية والبرّية الداخلية تدريجيا حسب وضعية كل ولاية في الجزائر.