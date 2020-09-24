تبون وقائد "أفريكوم" يبحثان الأوضاع في ليبيا ومالي

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا "أفريكوم"، الجنرال ستيفن تاونسند، وناقشا قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي والتعاون، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وتطرق الجانبان إلى سبل تقوية العلاقاتالثنائية وتعزيز الاستقرار الإقليمي والحاجة إلى إضعاف نفوذ التنظيمات المسلحة.
وقال تاونسند: "لدينا الكثير لنتعلمه ونشاركه. إن تعزيز هذه العلاقة مهم جدا بالنسبة لنا"، مضيفاأن "الجزائر شريك ملتزم في محاربة الإرهاب".
كما ناقش الطرفان المخاوف الأمنية الإقليمية، بما في ذلك التوتر المستمر في ليبيا والأزمة في مالي.
وخلال الزيارة، التقى الوفد الأمريكي بعدد من المسؤولين الجزائريين، من بينهم رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، ووزير الخارجية صبري بوقادوم.
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