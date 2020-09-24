أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على كوبا، بما في ذلك قيود إضافية على استيراد المشروبات الروحية والسجائر من هذه البلاد، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وصرح ترامب أثناء حفلة تكريم المشاركين في "غزوخليج الخنازير" عام 1961 في البيت الأبيض بأن القيود الجديدة التي تفرضها الخزانة الأمريكي تأتي ضمن إطار "صراعنا المتواصل ضد القمع الشيوعي"، موضحا أن هذه العقوبات ستشمل أيضا منع المسافرين الأمريكيين من النزول في الممتلكات التابعة للحكومة الكوبية.
وأكدت الخزانة الأمريكية في بيان لها أن العقوبات الجديدة تأتي بهدف حرمان الحكومة الكوبية من الاستفادة من مصادر التمويل الخاصة بها.
وأوضحت الوزارة أن القيود الجديدة تشترط المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات المقامة في كوبا، بالحصول على ترخيص خاص، وتطال أيضا الفعاليات الفنية والرياضية والمعارض الثقافية وورشات العمل، علاوة على أنشطة المستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يفرض عقوبات على "الروم" و"السيغار" من كوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.