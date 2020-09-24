الجيش الجزائري يقتل عنصراً إرهابياً

قضت قوات الجيش الجزائري على عنصر إرهابي كان بصدد تنفيذ عملية انتحارية، وذلك خلال عملية عسكرية بمحافظة جيجل حجزت خلالها مسدسا رشاشا من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة. وفي سياق متصل كشفت قوات للجيش الجزائري خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من محافظات باتنة وسكيكدة وتبسة وعين الدفلى عن ثلاثة مخابئ تابعة للإرهابيين، وحجزت مسدسين آليين ومواد كيماوية ومعدات تدخل في إعداد القنابل تقليدية الصنع إلى جانب خمس قنابل تقليدية الصنع، فيما تم توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من بومرداس وجيجل. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان: إن قوات من الجيش أوقفت 109 مهربين وحجزت 13 سلاحا ناريا وأغراضا ومعدات أخرى معدة للتهريب، فيما أوقفت قوات أخرى 80 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعدد من المحافظات.



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