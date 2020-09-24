غاز الأعصاب سلاح كيماوي يهدد المعارضين

تعرض عدد من المعارضين لبعض سياسات الدول، لهجمات استخدمت فيها غازات أعصاب عالية السمية وشديدة الخطورة، حيث تعمل على شل وتعطيل الجهاز العصبي وجميع وظائف الجسم. كما حدث مؤخرا لـ»أليكسي نفالني» أحد أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، حيث تم تسميمه بغاز الأعصاب «نوفيتشوك».

وتعتبر هذه الغازات من الأسلحة الكيماوية، وقد استخدمت في عام 1995 عندما هاجمت جماعة أوم شنريكيو المحظورة في اليابان مترو طوكيو، باستخدام غاز أعصاب السارين، مما أسفر عن مقتل 62 شخصا وإصابة 5 آلاف آخرين.

تعطيل وظائف الجسم

تم اختراع غازات الأعصاب المختلفة عام 1930، كما توصل علماء عسكريون لغاز الأعصاب (في إكس) وهو غاز الأعصاب الأقوى والأكثر فتكا ويطلق عليه غاز الدمار الشامل في بريطانيا عام 1950.. ويعمل غاز الأعصاب من مركبات فوسفورية عضوية تثبط إنزيم (كولين إستراز) في النسيج، حيث يعمل على شل وتعطيل الجهاز العصبي وجميع وظائف الجسم. وفي عام 2018 تمكن علماء الكيمياء بجامعة تكساس الأمريكية من تحويل الهاتف الذكي إلى جهاز لكشف الغازات التي تؤثر في الجهاز العصبي، وتؤدي إلى الوفاة الفورية، من خلال مجموعة من الأصباغ التي تتوهج بمجرد وجود أحد هذه الغازات، بينما لا يتغير لونها في أي ظروف أخرى.

أسماؤه / أنواعه: (وفقا لهيئة المستخلصات الكيميائية):

غاز VX

غاز VR

سارين

نوفيتشوك Novichok

تابون GA

سومان

سيكسولارين GF

خصائصه

غاز الأعصاب من الأسلحة الأشد فتكا

الغاز مدرج على قائمة الأمم المتحدة لأسلحة الدمار الشامل

قطرة واحدة تقتل في دقائق

تكفي 10 ملجم أو ما يعادل قطرة واحدة للقتل في دقائق

من الأمور التي تزيد من خطورة هذا السم ونجاعته بأنه غير قابل للتذوق ولا الشم

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يدخل الجسم من الفم أو الأنف عادة.

يمكن أن يتسرب من العينين أو الجلد.

يظهر على الشخص الذي تعرض للسم الخطير أعراض عدة منها:

1 - الانخفاض والهبوط العاليين لضغط الدم

2 - ضيق في الصدر والإحساس بالتعب

3 - آلام في العينين

4 - تباطؤ في ضربات القلب وتضييق المجاري الهوائية، مما يؤدي إلى الوفاة بالاختناق

أبرز من تمت مهاجمتهم بغاز الأعصاب:

1995 : مهاجمة مترو طوكيو في اليابان

1995: هاجمت جماعة أوم شنريكيو المحظورة في اليابان مترو طوكيو، باستخدام غاز أعصاب السارين، مما أسفر عن مقتل 62 شخصا وإصابة 5 آلاف آخرين

2017 : مقتل كيم جونغ نام

الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ، أكدت الشرطة الماليزية أن السلاح المستخدم في مقتله VX وهو سلاح كيميائي.

2018 : الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته

وُجد سكريبال وابنته يوليا مغمى عليهما في بريطانيا حيث عثر عليهما شرطي نتيجة تسميمهما بمادة مجهولة وتم نقلهما والشرطي إلى مستشفى في سولسبري، في حالة حرجة. وتوصلوا إلى أنه تم استخدام غاز الأعصاب «عمدا» لتسميمهما

2020 : المعارض الروسي أليكسي نافالني

أليكسي نافالني أحد أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والذي أعلنت ألمانيا تعرضه للتسميم بغاز الأعصاب «نوفيتشوك»