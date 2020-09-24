ترمب يتجاهل 200 ألف قتيل من أجل الانتخابات

ذكر تقرير من وكالة Associated Press أن عالم الفيروسات ومدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الدكتور روبرت ريدفيلد، أثار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتأكيده أن لقاح COVID-19 لن يكون متاحًا على نطاق واسع حتى أواخر عام 2021. وبعد ساعات، وبلا دليل داعم، دعا ترمب إلى مؤتمر صحفي ليقول إن ريدفيلد «مرتبك»، وأصر على أن اللقاح قد يكون جاهزًا قبل انتخابات نوفمبر، حتى مع وصول عدد قتلى COVID-19 في أمريكا إلى 200000 ، حيث أعطت إدارة ترمب الأولوية للسياسة على العلم، رافضة اتباع نصيحة الخبراء التي ربما احتوت انتشار الفيروس لأنه يأمل أن يساعده ذلك في إعادة انتخابه.

توبيخ العلماء

في محادثة سمعها مراسل وكالة Associated Press ، كان ترمب يصف كيف أنه وبخ علنًا أحد كبار علمائه - ريدفيلد. وهذا يظهر يأس ترمب في الحصول على اللقاح، فإن إصراره على أن اللقاح سيكون جاهزًا قبل الانتخابات يؤدي إلى إذكاء عدم الثقة في الإنجاز، ويؤثر في السلامة العملية، لأنه يحاول إظهار القوة والسيطرة لتعزيز موقفه السياسي في حملته ضد الديمقراطي جو بايدن.

حملة توعوية

في أواخر يناير، بعد ظهور الفيروس لأول مرة في ووهان، الصين، أطلق مركز السيطرة على الأمراض مركز عمليات الطوارئ، وقال علماء الأوبئة إن المطلوب هو حملة توعوية جماهيرية قوية، لتتبع المخالطين وعزل الحالات الأولى قبل انتشار المرض. ولكن بدلاً من ذلك، قلل ترمب علنًا من أهمية الفيروس في تلك الأسابيع الأولى الحاسمة، على الرغم من أنه اعترف بشكل خاص بخطورة التهديد.

تحسين صورة بوتين

قام ترمب بتعيين عضو اللوبي، مايكل كابوتو، لرئاسة الاتصالات بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، التي تشرف على مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء، في حين لم يكن لديه أي خلفية عن الصحة العامة، حيث عمل كابوتو كمستشار للعلاقات العامة وظفته شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم لتحسين صورة الرئيس فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة.

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محامي الشيطان

قال مسؤولو البيت الأبيض إن طبيب الأعصاب سكوت أطلس ليس لديه خلفية في الأمراض المعدية. وهو يلعب دور محامي الشيطان، والتشكيك في البيانات التي قدمها الأطباء وخبراء الصحة العامة، مع التركيز على هدف ترمب المتمثل في إعادة فتح الاقتصاد على نطاق أوسع في الأسابيع التي سبقت الانتخابات، وفقًا لمسؤولين في البيت الأبيض.

ويقوم أطلس، بالتقليل من أهمية حاجة الطلاب إلى ارتداء أقنعة أو مسافة اجتماعية، كما دعا إلى السماح للفيروس بالانتشار في حالة من الفوضى لخلق «مناعة قطيع»، وهي فكرة أن المقاومة على مستوى المجتمع يمكن بناؤها عن طريق إصابة جزء كبير من السكان.

قادة الصحة

وفقًا لمراجعة أجرتها وكالة Associated Press وأخبار كايزر الصحية، تمت استقالة وتقاعد أو فصل ما لا يقل عن 60 من قادة الصحة في 27 ولاية من العمل منذ أبريل، وتضاعفت هذه الأرقام منذ يونيو.

وتأتي استقالتهم بعد تعرضهم لضغوط سياسية من المسؤولين الحكوميين، أو حتى من التهديدات العنيفة من الناس الغاضبين من تفويضات التخفي والإغلاق. وقد أدرك البيت الأبيض والمسؤولون أن عدم ثقة الناخبين في استجابة الإدارة للوباء والمخاوف بشأن التدخل السياسي في تسريع الجدول الزمني لإنتاج اللقاح هي أزمة صحية عامة ناشئة في حد ذاتها.