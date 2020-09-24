ترامب يتوعد منصات التواصل الاجتماعي: سنتصرف مع انتهاكاتها قريباً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ ساعتين

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استغلال منصات التواصل الاجتماعي لقوتها، وتوعد ترامب في اجتماع عقده مساء اليوم الاربعاء بإيجاد حل لهذه المسألة.

وتوعد ترامب، منصات التواصل الاجتماعي، خلال اجتماعه مع مدعين عامين للدولة، والذي ناقش فيه “انتهاكات” المنصات الرقمية للمستخدمينـ، بأن حكومته ستراقب منصات التواصل الاجتماعي بشكل وثيق خلال فترة الانتخابات.

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وكان الرئيس الأميركي قد وقع أمرا تنفيذيا يهدف إلى إلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات التواصل الاجتماعي، في مايو الماضي.

وأتاحت الخطوة للجهات التنظيمية سلطة الملاحقة القضائية لشركات مثل فيسبوك وتويتر بسبب سياسة مراقبة المحتوى على منصاتها.

وقال ترامب، أثناء توقيع الأمر، إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تتمتع بـ “سلطة لا حدود لها”.