اخبار العالم

عبد الخالق مسعود يعلق على اقصاء الهلال من دوري ابطال آسيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2020-09-23 | 23:54

عبد الخالق مسعود يعلق على اقصاء الهلال من دوري ابطال آسيا

1,632 مشاهدة

Advertisements
علق نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود على اقصاء فريق الهلال السعودي من دوري ابطال آسيا.
وأصدر الاتحاد الآسيوي، قراراً باستبعاد فريق الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعد إلغاء مباراته أمام شباب الأهلي الإماراتي، الأربعاء، لعدم اكتمال نصاب العدد القانوني للاعبي الأزرق.

وفي هذا الصدد قال مسعود في حديث للسومرية نيوز، ان "تعليمات بطولة دوري الابطال سمحت بتسجيل 35 لاعباً لكل نادي، ولكن الهلال قام بتسجيل 30 لاعباً فقط لا اعلم لماذا لم يسجل عدداً اكبر".

واوضح ان "لوائح لجنة المسابقات في الاتحاد الاسيوي واضحة للجميع ونادي الهلال على دراية تامة بها وبالتالي تم تطبيق اللوائح من قبل اللجنة المنظمة للبطولة".

وتدرس إدارة نادي الهلال، رفع مذكرة احتجاج للجهات القضائية، بعد قرار الاتحاد الآسيوي باعتبار فريقها، منسحباً من بطولة دوري أبطال آسيا 2020 حسب ما جاء في البيان الصادر من الإدارة الهلالية، الأربعاء.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الخالق مسعود يعلق على اقصاء الهلال من دوري ابطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا