عبد الخالق مسعود يعلق على اقصاء الهلال من دوري ابطال آسيا

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2020-09-23 | 23:54
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وفي هذا الصدد قال مسعود في حديث للسومرية نيوز، ان "تعليمات بطولة دوري الابطال سمحت بتسجيل 35 لاعباً لكل نادي، ولكن الهلال قام بتسجيل 30 لاعباً فقط لا اعلم لماذا لم يسجل عدداً اكبر".
واوضح ان "لوائح لجنة المسابقات في الاتحاد الاسيوي واضحة للجميع ونادي الهلال على دراية تامة بها وبالتالي تم تطبيق اللوائح من قبل اللجنة المنظمة للبطولة".
وتدرس إدارة نادي الهلال، رفع مذكرة احتجاج للجهات القضائية، بعد قرار الاتحاد الآسيوي باعتبار فريقها، منسحباً من بطولة دوري أبطال آسيا 2020 حسب ما جاء في البيان الصادر من الإدارة الهلالية، الأربعاء.
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