“ميز” يتخلى نهائيا عن الفن .. الممثل والكوميدي حمزة الطاهيري يعلن اعتزاله 

أعلن الممثل، والكوميدي المغربي، حمزة الطاهيري، اعتزاله الميدان الفني بشكل نهائي، وهو في عمر 37 سنة فقط.

وفاجأ حمزة الطاهيري، المعروف فنيا بـ”ميز”، الجمهور، من خلال إعلانه، أمس الثلاثاء، اعتزاله التمثيل بشكل نهائي، بعد مسيرة انطلقت، عام 2007.

وكتب الطاهيري في رسالة الوداع، التي نشرها على “أنستغرام” :”بعد الكثير من التفكير، الليالي الطوال، وتيرة الأيام، قررت إنهاء مسيرتي المهنية كممثل كوميدي، وممثل”.

وأضاف ميز: “منذ عام 2007 التقيت بأشخاص غير عاديين في طريقي، تعلمت منهم الكثير، وشاركت معهم لحظات من الفرح والضحك واللحظات، التي لا تُنسى.. لقد خسرت الكثير، وكسبت الكثير أيضا”.

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وأردف المتحدث نفسه: “بينما أكتب لكم، الدموع تغمر عينيا، وتخونني الكلمات، باختصار شكرا على كل شيء، شكرا لكم..أفضل اليوم أن أكون متفرجا، وأفكر فيما يمكنني تقديمه..”.

ويعتبر المسلسل الرمضاني” سلمات أبو البنات”، الذي بث شهر رمضان الماضي على قناة” إم بي سي 5″ ، آخر عمل شارك فيه حمزة الطاهري.