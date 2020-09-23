أزيلال.. الأساتذة المتعاقدون يعودون إلى الاحتجاج ويقررن مقاطعة الأقسام الافتراضية

نددت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين في أزيلال بعدم استجابة مديرية التعليم في الإقليم لمطلبهم بتسوية ملفات الأساتذة، ومطالب العديد من الفئات، وعدم إنصاف أستاذات آيت حساين ضحية الأعتداء.
وأوضح بيان لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين في أزيلال توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن مكتب الإقليم قرر في إجتماع له تنظيم أشكال إحتجاجية، ابتداء من الأسبوع المقبل للمطالبة بتسوية ملفات الأساتذة (التبادل، والتعويضات العائلية، وتدبير الفائض).
ودعا البيان ذاته مديرية التعليم في أزيلال إلى إنصاف أستاذات آيت حساين، اللَّواتي تعرضن للاعتداء داخل مسكنهم الوظيفي، بالإضافة إلى إيجاد حل منصف لأساتذة ثانوية أوزود التأهيلية.
وقرر الأساتذة المتعاقدون في أزيلال مقاطعة الأقسام الافتراضية عبر منصة “Teams” إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم، وإدانة كل المضايقات، التي يتعرض لها الأساتذة المتعاقدون في أزيلال، حسب البيان.
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