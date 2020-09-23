جديدة المكر: إصابة حرجة بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب رجل في الأربعينات من عمره من جديدة المكر، بجراح حرجة إثر تعرّضه لإطلاق نار، قبيل انتصاف ليل الأربعاء، في البلدة.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للمصاب ونقله لغرفة العلاج المكثف في مستشفى الجليل الغربي في نهريا، لاستكمال العلاج.

وقال مركز حيان الطبي في بيان مقتضب: "طواقم حيان للعلاج المكثف تقدم العلاج لإصابة حرجة من حادثة إطلاق نار بقرية الجديدة المكر"، موضحا أن "المصاب يبلغ من العمر 45 عاما".

ومساء الإثنين الماضي، قُتل منهل أمون (62 عامًا) متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية يركا، القريبة من بلدة جديدة المكر.