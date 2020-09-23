شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل
أنهت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم، تداولاتها على انخفاض.
وأغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي تداوله على انخفاض بنسبة 1.92 % ما يعادل 525.05 نقطة إلى 26763.13 نقطة، وتراجع "ناسداك المجمع" بنسبة 3.02 % ما يعادل 330.65 نقطة إلى 10632.99 نقطة.
كما هبط ستاندرد اند بورز بنسبة 2.37 % ما يعادل 78.65 نقطة إلى 3236.92 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.