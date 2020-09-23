شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

أنهت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم، تداولاتها على انخفاض.

وأغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي تداوله على انخفاض بنسبة 1.92 % ما يعادل 525.05 نقطة إلى 26763.13 نقطة، وتراجع "ناسداك المجمع" بنسبة 3.02 % ما يعادل 330.65 نقطة إلى 10632.99 نقطة.

كما هبط ستاندرد اند بورز بنسبة 2.37 % ما يعادل 78.65 نقطة إلى 3236.92 نقطة.