مدافع آرسنال تحرق حصون ليستر في كأس الرابطة الانجليزية

وحل آرسنال، ضيفًا على ليستر سيتي، بملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة "كاراباو".

وسجل كريستيان فوكس، ظهير ليستر سيتي، هدف آرسنال الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57، بعد مجهود رائع من نيكولاس بيبي، جناح الفريق اللندني.



وأضاف إدوارد نيكيتاه، الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 90 بعد تمريرة رائعة من هيكتور بيليرين.