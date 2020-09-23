مدافع آرسنال تحرق حصون ليستر في كأس الرابطة الانجليزية

2020-09-23 | 22:32
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تأهل فريق آرسنال إلى الدور الثالث بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كاراباو" بعدما تغلب على مضيفه ليستر سيتي بهدفين دون رد.
وحل آرسنال، ضيفًا على ليستر سيتي، بملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة "كاراباو".
وسجل كريستيان فوكس، ظهير ليستر سيتي، هدف آرسنال الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57، بعد مجهود رائع من نيكولاس بيبي، جناح الفريق اللندني.
وأضاف إدوارد نيكيتاه، الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 90 بعد تمريرة رائعة من هيكتور بيليرين.
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