الاعلام الرقمي: اغلاق عدد من حسابات تويتر بالخطأ

اعلن مركز الاعلام الرقمي DMC، الاربعاء، عن اغلاق وتقييد عدد من حسابات تويتر دون ارتكابهم مخالفة تؤدي للاغلاق.
وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "تويتر على علم بالمشكلة وتعمل على اصلاحها واعادة الحسابات لوضعها الطبيعي بحسب تغريدة لشركة تويتر" .
وأكد المركز ان "العديد من المشاكل المشابهة حدثت بالفترة الاخيرة في منصة تويتر كتأخر ظهور التغريدات في الجدول الزمني (تايم لاين) ويعمل فريق الدعم في تويتر على اصلاحها".
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