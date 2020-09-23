نائب عن دولة القانون: ١٠٠ عجلة عسكرية نوع همر لجهاز مكافحة الارهاب دخلت الى ذي قار

اكد النائب عن دولة القانون بهاء النوري، الاربعاء، ان ١٠٠ عجلة عسكرية نوع همر لجهاز مكافحة الارهاب دخلت الى ذي قار، فيما اشار الى ان تفتيش بيوت المواطنين في المحافظة ومن ثم الاعتذار دليل على تخبط الحكومة.
وقال النوري لبرنامج المناورة الذي يبث على السومرية ان "١٠٠ عجلة عسكرية نوع همر لجهاز مكافحة الارهاب دخلت الى ذي قار"، مبينا ان "قوة من الجهاز حاصر بيت شيخ عشيرة معروف في ذي قار".
واضاف ان "جهاز مكافحة الارهاب يستخدم في الحالات الطارئة فقط بقضايا الارهابيين فقط"، مشيرا الى ان "فرض هيبة الدولة لن تتم عن طريق محاصرة بيت شيخ عشيرة".
وتابع ان "تفتيش بيوت المواطنين في ذي قار ومن ثم الاعتذار دليل على تخبط الحكومة"، موضحا انه "يفترض من الدولة ان تكشف عن من يقوم بالخطف والاغتيال".
ودعا النوري "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى حصر السلاح بيد الدولة"، مشددا على "ضرورة ان يعالج الكاظمي الخلل المتعلق بالسلاح المنفلت".
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