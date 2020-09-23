امانة بغداد تعلن تعرض كوادرها الى اعتداءات في حي الجهاد

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن تعرض كوادرها الى اعتداء في منطثة حي الجهاد غربي بغداد.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دائرة بلدية الرشيد ازالت بالتنسيق مع القوات الامنية عدد من الهياكل السكنية قيد البناء متجاوزة على الشريط الزراعي التابع لامانة بغداد بمنطقة حي الجهاد ومنعهم من الاستيلاء عليها".
واضافت ان "ملاكاتها تعرضت الى الاعتداء بالضرب من قبل المتجاوزين في اثناء تأديتهم لواجبهم"، مستنكرة "تلك الاعتداءات المتكررة وملاحقة المعتدين قانونياً ومواصلة جهودها في منع امتداد العشوائيات ومعالجة التجاوزات والمخالفات وفقاً للقانون".
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