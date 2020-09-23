لوكاشنكو يؤدي اليمين.. غليان بالشارع وتعليق أمريكي

الخليج 365 - وكالاتالخميس 2020/9/24 12:31 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت واشنطن، الأربعاء، أنه "لا يمكنها اعتبار ألكسندر لوكاشنكو رئيساً انتخب شرعياً لبيلاروسيا"، وذلك بعد ساعات على أدائه اليمين الدستورية.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان له، إنّ "انتخابات 9 أغسطس/آب لم تكن حرة ولا عادلة. النتائج المعلنة زائفة ولا تضفي أي شرعية".
يأتي ذلك فيما استخدمت الشرطة البيلاروسية، مساء الأربعاء، خراطيم المياه لتفريق متظاهرين تجمعوا وسط العاصمة مينسك عقب أداء الرئيس ألكسندر لوكاشنكو اليمين الدستورية لولاية جديدة فيما يواجه حركة احتجاجية غير مسبوقة، وأوقفت العشرات.
وأوقف عناصر شرطة ملثمين متظاهرين واقتادوهم بعربات سجون. وكانت الحشود متجمعة خصوصاً أمام نصب تذكاري لضحايا الحرب العالمية الثانية.
وكان العديد من المتظاهرين يضعون تيجاناً ورقية على رؤوسهم في خطوة ساخرة من قسم الرئيس لوكاشنكو اليمين.
وكتب على لافتات حملها المتظاهرون عبارات "نحن لم نخترك!"، و"أنت لم تتول المنصب، لقد أصبت بخرف تام!".
وأدى لوكاشنكو، الأربعاء، اليمين رئيساً لولاية سادسة لكن بشكل سري، قبل أن يعلن أن "الثورة" التي أرادها معارضوه أخفقت.
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