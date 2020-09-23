يوسف العتيبة ضمن قائمة "تايم" لأكثر الشخصيات تأثيرا

نشرت مجلة "تايم" الأمريكية المرموقة قائمة بأكثر 100 شخصية مؤثرة على مستوى العالم خلال عام 2020.

وجاء السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة ضمن الأسماء التي اختارتها المجلة لهذا العام، إلى جانب العديد من الشخصيات المؤثرة عالمياً.

وذكرت المجلة، عبر موقعها الإلكتروني، أن العتيبة يتمتع بتأثير ونفوذ كبيرين في واشنطن، ونجح في بلوغ هذه المكانة المؤثرة من خلال نشاطه الدبلوماسي والاجتماعي في واشنطن، إلى جانب نشاطه الخيري أيضاً، الأمر الذي مكنه من بناء شبكة علاقات وصداقات متشعبة ومؤثرة.

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وذكر تقرير المجلة أن شبكة العلاقات تلك أتت بثمارها، ونجح السفير الإماراتي خاصة منذ 2016، في تعزيز العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة.

وأضاف التقرير أن العتيبة يُعَدُ الآن بمثابة الوجه العام لمنطقة الشرق الأوسط في شكلها الجديد، خاصة بعد الدور المحوري الذي لعبه في المحادثات التي سبقت إبرام معاهدة السلام بين الإمارات واسرائيل في وقتٍ سابق من الشهر الجاري.

وأوضح التقرير أيضاً أن جهود العتيبة في مفاوضات ما قبل المعاهدة كانت مثمرة، خاصةً فيما يتعلق بدوره في إثناء إسرائيل عن ضم أراضي الضفة الغربية. وأشار التقرير في ختامه إلى أن السفير الإماراتي استفاد كثيراً من الصداقات القوية التي كونها على مدى سنوات، حيث كان يتمتع بمكانة متميزة سهلت له تكوينها.