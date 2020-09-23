بينهم 9 أطفال.. مصرع 28 شخصا في انفجار غاز بنيجيريا

الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/9/23 11:26 م بتوقيت أبوظبي
قال مسؤول بوكالة السلامة على الطرق في نيجيريا، الأربعاء، إن 28 على الأقل لقوا مصرعهم عندما انفجرت عربة صهريج لنقل الغاز في ولاية كوجي بوسط البلاد مما تسبب في اندلاع حريق.
وأضاف بيسي كاظم، المتحدث باسم المؤسسة الاتحادية للسلامة على الطرق، إن 9 أطفال كانوا بين ضحايا الحادث الذي وقع أمام محطة للتزود بالوقود على طريق سريع في الولاية.
وقال حاكم الولاية يحيى بيلو، في بيان، إن الحادث الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء أدى إلى خسائر في الأرواح ودمر العديد من المركبات والممتلكات وأشياء ثمينة أخرى في الحريق.
وحوادث المرور شائعة في نيجيريا، حيث الطرق سيئة ومعايير السلامة ضعيفة.
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