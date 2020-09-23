شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير بالفيديو يكشف وسائل دعم قطر للقيادات الإرهابية بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم مستمر تقدمه إمارة قطر، برئاسة تميم بن حمد، للجماعات المتطرفة والإرهابية فى نطاق دول العالم، من أجل زعزعة أمن واستقرار المنطقة، ومحاولة السعى لتنفيذ مخططات تنظيم الحمدين فى المنطقة، وهو ما كشفته تقارير دولية ومنظمات عالمية حول دعم قطر للإرهاب والتنظيمات المتطرفة وعلى رأسهم تنظيم القاعدة الإرهابي، وأيضا من بعده تنظيم داعش والحركات المسلحة الأخرى فى المنطقة.

وكشف تقريرأعدته مؤسسة ماعت أن الدول العربية وعلى رأسهم السعودية ومصر حاربت الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ولكن الدوحة وفرت لهم الملاذات الآمنة والظهور الإعلامى عبر شاشة الجزيرة، والمنصات القطرية الأخرى.

وأضاف التقرير أن قطر احتضنت القيادات الإرهابية التى دبرت أحداث 11 سبتمبر فى أمريكا، وهو الإرهابى خالد شيخ محمد، وهو ما كشفه مركز أبحاث الكونجرس الأمريكى، ويعد الإرهابى خالد شيخ محمد مدبر أحداث 11 سبتمبرهو أحد المقربين من القيادات القطرية وعلى رأسهم وزير الأوقاف القطري، إضافة إلى احتضان قطر العديد من القيادات المتطرفة والإرهابية من مختلف الدول للتحريض ضد مصر ودول المنطقة.

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