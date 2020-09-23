إصابة زوجة حاكم ولاية ميزوري الأمريكية بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت ولاية ميزوري الأمريكية، اليوم الأربعاء، إصابة زوجة حاكمها، مايك بارسون، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال كيلي جونز مسؤول الاتصالات بمكتب مايك بارسون، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن زوجة الحاكم تيريزا بارسون، خضعت لاختبار سريع اليوم بعد معاناتها من أعراض خفيفة.

وأكد جونز أن تيريزا بارسون تخضع في الوقت الحالي للحجر الصحي في المنزل.