فنلندا تنشر كلابًا بوليسية في مطار هليسنكي لرصد المصابين بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - فنلدنا - (أ ش أ)

لجأ مطار العاصمة الفنلندية هلسنكي، إلى استخدام الكلاب البوليسية لرصد الركاب المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت شبكة "سكاي" البريطانية، عن شركة "فينافيا" المُشغلة للمطار اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ في تطبيق خطة لوضع 10 كلاب بوليسية مُدربة على البوابات، على أن يعمل 4 كلاب في الدورة الواحدة.

وأوضحت الشركة أن المطار استند في خطته على دراسة أجراها باحثون في جامعة هلسنكي وجدت أن الكلاب المُدربة يمكنها رصد فيروس كورونا المستجد داخل أجسام المصابين بدرجة يقين تصل إلى 100%.

وأضافت الشركة: "نحن من الرائدين في هذا.. على حسب معلوماتنا لا يوجد مطار آخر في العالم حاول استخدام الكشف عن الفيروس عن طريق الرائحة على هذا النطاق الواسع ضد (كوفيد-19) قد تكون هذه خطوة إضافية للأمام في الطريق الساعي إلى هزيمة فيروس كورونا".