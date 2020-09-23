شكري ونظيره الأردني يؤكدان على حل الدولتين الذي يجسد فلسطين مستقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأردن - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الأردني أيمن الصفدي، أن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.

وذكرت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي استقبل اليوم الأربعاء وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري، الذي وصل عمان اليوم للمشاركة في الإجتماع الوزاري الرباعي الذي تستضيفه المملكة بمشاركة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس وبمشاركة مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستيل لبحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، وسبل تفعيل الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

وشدد الوزيران، خلال لقائهما، على مركزية القضية الفلسطينية.

Advertisements

وبحث الوزيران سبل تعزيز التعاون في جميع المجالات وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني وأخوه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أكدا الحرص المشترك على إيجاد آفاق أوسع للتعاون في شتى المجالات.

كما ناقش الصفدي وشكري سبل البناء على مخرجات اجتماع القادة "الثالث" في إطار آلية التنسيق الثلاثي الأردنية العراقية المصرية الذي عُقد في عمَان بتاريخ 25 أغسطس الماضي، والآليات التنفيذية المستهدفة ترجمة رؤى قادة الدول الثلاث وفق البيان المشترك الصادر عن الإجتماع.

وبحث الوزيران التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لتجاوز التحديات الإقليمية بما يكرس الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدا استمرار التنسيق والتشاور إزاءها.