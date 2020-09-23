عام الخير.. 10 هدايا للمعلمين قبل بدء العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أيام قليلة وينطلق العام الدراسي الجديد، الذي يحمل الخير للمعلمين، والبدء في تحقيق أحلام ومطالب كثيرة على مدار السنوات الماضية

بتوجيهات رئاسية حركت المياه الراكدة في ملف أجور ومرتبات المعلمين.

وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد جلسات تشاورية لبحث توجيهات الرئيس السيسي لتحسين أحوال المعلمين فضلا عن عدة قرارات أخرى اتخذتها الوزارة تصب في صالح المعلم.

وينشر الخليج 365 أبرز 10 هدايا للمعلمين قبل بدء العام الدراسي الجديد:

- رفع حد الإعفاء الضريبي للمعلمين ليصل إلى 60%.

- تقرر رفع كادر العلاوات للمعلمين من 10% لـ 12%.

- تقرر رفع الحافز الإضافي من 150 لـ 375 جنيها.

Advertisements

- عدم إلغاء مكافأة الامتحانات للمعلمين رغم تطبيق آليات التقييم الإلكتروني.

- مشاركة المعلمين في الأرباح الخاصة بمنصات التعلم.

- تخصيص 85% من إجمالي حصيلة مجموعات التقوية للمعلمين.

- مراعاة ظروف الأم الموظفة التي لديها أبناء في المدارس بحيث لا تكون هي في العمل وأولادها في البيت بعد تقسيم أيام حضور الطلاب بالمدارس على أيام وليس طوال الأسبوع، على أن تكون أولوية الغياب عن العمل الفترة المقبلة للأم العائلة.

- تجهيز أكاديمية أونلاين جديدة، للتدريب بأساليب وأنواع مختلفة، بشكل منظم جدا، لمنح المعلمين شهادة لمزاولة المهنة وإجازة للمشاركة.

- استثناء أرامل الشهداء والضحايا والمفقودين، والمصابين نتيجة العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من قواعد الندب والنقل، بحيث يتم إلحاقهم بالعمل في أقرب مكان لمحل إقامتهم، ويتم منحهم الإجازات المقررة قانونًا بدون مرتب _دون قيد _حال طلبهم.

- إدراج أرامل وأمهات وآباء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين نتيجة العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، ضمن الفئات أصحاب الأولوية في الترشيح للبعثات التعليمية، والإعارات الخارجية، بعد استيفاء باقي الشروط المقررة بالقانون، والقرارات الوزارية المنظمة.