تعافي نحو 12 ألف عسكري روسي من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأربعاء، عن تعافي أكثر من 11800 عسكري روسي من فيروس "كورونا" المستجد، بينهم 44 شخصًا تعافوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن بيان لوزارة الدفاع جاء في نصه: "خلال الـ24 ساعة الماضية، تعافى 44 جندياً في القوات المسلحة الروسية بعد خضوعهم للعلاج. زاد العدد الإجمالي للشفاء في القوات المسلحة الروسية تراكميًا إلى 11837 شخصًا".

وأضاف البيان: "ارتفع العدد الإجمالي للموظفين المدنيين المتعافين إلى 1482 شخصاً، ويبلغ العدد الإجمالي للجنود والمدنيين الذين يخضعون للعلاج في 16 مركزًا طبيًا متعدد الوظائف تابعًا لوزارة الدفاع الروسية حاليا 921 فردًا".