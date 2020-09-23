الرئيس العراقي: الحرب ما زالت مستمرة مع الإرهاب والتطرف

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، إن "الحرب ما زالت مستمرة مع الإرهاب والتطرف المتحرك عبر الحدود والكامن في خلايا نائمة هنا وهناك"، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وأكد خلال كلمة العراق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتهاالـ 75: "لا يُمكن لنا أن نستخف بخطورة الإرهاب وخطورة عودته وإعادة تنظيمه لفلوله، إذ نعتقد أن أي تراخ أو تهاون أو الانشغالَ بصراعات في المنطقة سيكون متنفسا لعودة تلك المجاميع الظلامية".
وأضاف، أن "التهاونَ في مكافحة الفساد المستشري والتدخلات التي تمس السيادة الوطنية لبلدانِنا من شأنه أيضا أن يعرقل جهود مكافحة الإرهاب والتطرف".
وتابع صالح: "في هذا الإطار نأمل دعماً وإسناداً من لدن الأصدقاء في المجتمع الدولي للكشف عن الأموال المهربة والفاسدين الذين يقومون بتهريب هذه الأموال لتمويلِ المجاميع الخارجة عن القانون والمتطرفة".
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