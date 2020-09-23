السويد تتهم سفينتين حربيتين روسيتين بـ"انتهاك" مياهها الإقليمية

أعلن الجيش السويدي، اليوم الأربعاء، أن سفينتين حربيتين روسيتين دخلتا، مطلع الأسبوع الماضي، مياه السويد الإقليمية بطريقة غير قانونية، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
ووفقا لقناة TV4 التلفزيونية، فقد أعلنت القوات المسلحة السويدية أن الحادث وقعفي 14 سبتمبر جنوب غربي مدينة غوتبرغ، موضحة أن السفينتين دخلتا المنطقة بدون تصريح، ما يجعل تصرفاتهما "انتهاكا للقرارات التي تحدد نظام الدخول في المياه الإقليمية (السويدية)".
ووفقا لوزير الدفاع السويدي، بيتر هولتكفيست، فقد استمر الحادث 11 دقيقة، وغادرت السفينتين المياه السويدية بعد الاتصال معهما باللاسلكي.
وذكرت وكالة "تاس" الروسية أنها لا تملك تعليقات من السفارة الروسية لدى السويد على هذه التقارير.
وأكدت روسيا مرارا أن تحليقات طائراتها وتنقلات سفنها الحربية تتم بما يتفق تماما مع القوانين الدولية.
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