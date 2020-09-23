بنسبة 30%.. روسيا تعتزم تخفيض سعر عقار أفيفافير المضاد لكورونا

أعرب صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومجموعة شركات "خيمرار" عن أملهما في أن يكون عقار "أفيفافير" المضاد لفيروس كورونا أرخص بنسبة 30٪ من الأدوية الأخرى، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك.
وقال رئيس الصندوق كيريل دميترييف: "سيتم تخفيض السعر بنسبة 30٪ مقارنة بالمستوى الذي تشكله الأدوية الأخرى في سوق العيادات الخارجية، ويعتزم صندوق الاستثمار المباشر وخيمرارتسجيل عقار أفيفافير للاستخدام في العيادات بعد تخفيض تكلفة الدواء".
وأضاف دميترييف: "بفضل التعاون النشط، كان صندوق الاستثمار المباشر وخيمرارأول من يثبت الفعالية السريرية للعقار المضاد لفيروس كورونا، وقد تم تأكيد هذا العمل الآن من خلال الدراسات اليابانية. ومن المتوقع تسجيل الدواء في اليابان في أكتوبر، كانت روسيا متقدمة على اليابان بخمسة أشهر بفضل التجارب السريرية التي أجريت بفعالية، والنتائج الإيجابية لشركة فوجي فيلم هي رد قوي لعدد من المشككين الذين شككوا في فعالية الأدوية على أساس "فافيبيرافير في روسيا".
يعتبر عقار "أفيفافير" أول عقار روسي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتم تطويره بإشراف مشترك من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي و"خيمرار" [الشركة الروسية لصناعة الأدوية]، وحصل مسبقا على موافقة وزارة الصحة.
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