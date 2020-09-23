حسن روحاني: لن يكون أمام الرئيس الأمريكي المقبل سوى الرضوخ لمطالب إيران

يرى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، لن يكون أمامه سوى "خيار الرضوخ" لمطالب إيران بشأن رفع العقوبات، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك.

وقال روحاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم:

"لسنا أداة مساومة مرتبطة بالانتخابات الأمريكية والسياسة الداخلية الأمريكية".



وتابع "لن يكون لدى أي إدارة أمريكية منبثقة من الانتخابات المقبلة سوى خيار الرضوخ، في ظل صمود

الأمة الإيرانية".

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وفي عام 2018، انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق الدولي الموقع في 2015 لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية.

وأعاد ترامب العقوبات الأمريكية وشددها ضد إيران.

وأكد ترامب أكثر من مرة أن إيران ستستسلم بعد فوزه المحتمل أمام "أقصى الضغوط التي تمارسها واشنطن، وستتفاوض على اتفاق جديد بشروط أمريكية".