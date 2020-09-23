أعلن مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، أن موسكو تنتظر من ألمانيا جوابا على طلبها بشأن قضية الناشط والمدون الروسي، أليكسي نافالني، في غضون عشرة أيام، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وفي حديث لوكالة "تاس" ذكر شولغين أن الرسالة التي وجهها الجانب الروسي إلى البعثة الألمانية لدى منظمةحظر الأسلحة الكيميائية تضم طلبا "بتقديم معلومات شاملة، بما فيها نتائج التحاليل الطبية والمواد البيولوجية وغيرها من العينات السريرية لأليكسي نافالني (التي أخذت في برلين)، وذلك بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية".
وأشار المسؤول الروسي إلى أن ألمانيا ملزمة، بموجب المعاهدة بتقديمهذه المعلومات في فترة زمنية لا تتجاوز عشرة أيام، مضيفا أن روسيا ستأخذ الجواب الألماني بعين الاعتبار لدى اتخاذها قرارات بشأن خطواتها اللاحقة "بالاعتماد على الإمكانيات المتاحة في المعاهدة".
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت سابقا أن نافالني، الذي يتلقى العلاج منذ 22 أغسطس الماضي، في مستشفى "شاريتيه" ببرلين، تعرض لتأثير مادة شديدة السمية من فصيلة كيميائية معروفة تحت اسم "نوفيتشوك". ونفت روسيا مرارت الاتهامات الغربية بوقوفها وراء "تسميم" نافالني.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: ننتظر جوابا من ألمانيا حول نافالني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.