بالفيديو.. محمد بن راشد ومحمد بن زايد يوجهان رسالة للسعودية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 43 دقيقة

وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة تهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ90، مؤكدين أن علاقات الإمارات والسعودية كانت ولا تزال وستظل نموذجاً للأخوة والمحبة والتوافق والمصير الواحد.

جاء ذلك في تغريدة مرفقة بفيديو نشره سموهما عبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كتبا فيها “نھنىء خادم الحرمین الشریفین وولي عھده والشعب السعودي الشقیق، بمناسبة الیوم الوطني.. 90 عاماً من الإنجازات الحضاریة، والمواقف التاریخیة في دعم القضایا العربیة والإسلامیة”.