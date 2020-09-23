بريطانيا تسجل أكثر من 6000 إصابة جديدة بكورونا

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بريطانيا من الدول التي سجلت أرقام مرتفعة بفيروس كورونا
تواصل بريطانبا تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات فيروس كورونا المستجد ، حيث أعلنت عن تسجيل 6178 اصابة جديدة بالفيروس ، في الأربعة والعشرين ساعة الماضية و هي أعلى نسبة إصابات منذ الأول من مايو الماضي.
وكانت الحكومة البريطانية قد توقعت تسجيل 49 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا في أكتوبر المقبل، في حال استمر الوباء في مستوياته التصاعدية الحالية.
وقال موقع “سكاي نيوز” البريطاني إن كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية حذر المسؤولين من أن البلاد قد تسجل قريبا أعدادا ضخمة من المصابين بكورونا ما لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لخفض معدل الإصابات الحالي.
وقال باتريك فالانس في إفادة صحفية في داونينغ ستريت إن عدد حالات “كوفيد-19” الجديدة سيتضاعف كل 7 أيام تقريبا.
وكانت السلطات البريطانية قد أعادت في الأيام القليلة الماضية فرض قيود على نحو 13 مليونا ونصف المليون من سكان عدد من المقاطعات التي شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بكورونا.
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