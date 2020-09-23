مصر..مقتل 4 سجناء و3 شرطيين أثناء محاولة هروب من سجن طرة

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سجن طرة في مصر
أعلنت مصادر أمنية مصرية، الأربعاء، عن مقتل أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام أثناء محاولة هروب من سجن طرة جنوبي القاهرة ، بالإضافة لمقتل ثلاثة من عناصر الشرطة .
وأوضح المصادر أن قوة تأمين سجن طرة تصدت لمحاولة الهروب، مما أسفر عن مقتل الأربعة سجناء و3 من عناصر الشرطة المصرية.
وأضافت المصادر إن المحكوم عليهم الذين لقوا مصرعهم هم: “السيد السيد عطا محمد وعمار الشحات محمد السيد وحسن زكريا معتمد مرسي ومديح رمضان حسن علاء الدين”.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال مسؤول أمني فضل عدم الكشف عن أسمه إن الأربعة كانوا مدانين في قضايا “إرهاب”.
وتواجه القوات الأمنية والجيش المصري مسلحين ينتمون لفرع تنظيم داعش في مصر الذي ينشط في شمال ووسط سيناء.
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