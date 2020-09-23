المسماري يعلن مقتل زعيم داعش في شمال أفريقيا جنوب ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أكد الجيش الوطني الليبي على مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي بمدينة سبها جنوب شرق البلاد .

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، مقتل زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا في عملية القضاء على خلية إرهابية تتكون من قادة تنظيم داعش في حي عبدالكافي بمدينة سبها.

وقال المسماري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إلحاقا لمؤتمرنا الصحفي الاستثنائي يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الماضي والذي أعلنا فيه القضاء على خلية إرهابية تتكون من قادة تنظيم داعش التكفيري في حي عبدالكافي بمدينة سبها حيث تم القضاء على 9 إرهاببين والقبض على اثنين من زوجاتهم”.

Advertisements

وأوضح أن من بين القتلى زعيم التنظيم في ليبيا المكنى أبوعبدالله الليبي، إلا أنه وبعد استيفاء التحقيقات والقبض على داعشي آخر في منطقة غدوة وجمع الأدلة تبين أن المقتول هو أبو معاذ العراقي ويكني كذلك أبو عبدالله العراقي وهو زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا”.

وتابع: “أبو معاذ العراقي دخل ليبيا بتاريخ 12 سبتمبر 2014 مع التكفيري عبدالعزيز الأنباري بجوازات سفر ليبية مزورة عن طريق تركيا. وكلف الأنباري حينها أميرا للتنظيم في ليبيا وأبو عبدالله مساعدا له بتكليف مباشر من أمير التنظيم أبو بكر البغدادي”.

ذكر المسماري: “بعد مقتل الأنباري من قبل الجيش الليبي في أحداث درنة عام 2015 تم تكليف أبوعبدالله العراقي زعيما للتنظيم في شمال أفريقيا”.

وأشارت مصادر تحقيق الجيش الليبي إلى أنهم تحصلوا على اسمه الحقيقي وهو عبدالله الربعي وهو من أكراد العراق، وهذا ما يعلل استماتة العناصر الإرهابية التي كانت معه في الدفاع عنه لمدة 7 ساعات متواصلة.